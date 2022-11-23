Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» борются с последствиями стихии

Циклон, обрушившийся 19 ноября на 7 регионов операционной ответственности обществ, расширил свое воздействие. На сегодня сотрудники уже 18 из 20 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» мобилизованы на борьбу со стихией.

Основной удар в данный момент принимают на себя аварийно-восстановительные бригады «Нижновэнерго». В оперативном восстановлении подачи электроэнергии жителям региона участвуют 94 бригады в числе 386 человек и 110 единиц техники. Все вновь поступающие заявки оперативно обрабатываются. Энергоснабжение социально значимых объектов находится под особым контролем.

Руководство проведением аварийно-восстановительных работ, в том числе в местах ликвидации аварий, производится руководством Штабов филиалов и находится на особом контроле генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.