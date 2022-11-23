Более 70 деревьев упали в Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Более 70 деревьев упали в разных районах Нижнего Новгорода из-за ледяного дождя. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

22 ноября на Нижний Новгород обрушился прогнозируемой ледяной дождь, который к тому же сопровождала гололедица. Коммунальная техника работала на дорогах города уже с вечера 22 ноября и всю ночь.

Тем не менее не все последствия стихии удавалось предотвратить. Более 70 деревьев упали под тяжестью льда.

По данным ведомства, коммунальщики продолжают устранять последствия. Они распиливают стволы и убирают ветки.

Напомним, утро 23 ноября началось в Нижнем Новгороде у всех одинаково – с попыток без травм дойти до остановки или отковырять свой покрывшийся ледяной коркой автомобиль.