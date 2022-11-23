Вторая школа на 1500 мест откроется в микрорайоне Цветы Нижнего Новгорода в 2024 году

Новую школу на 1500 мест планируют открыть в микрорайоне Цветы Нижнего Новгорода в 2024 году. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в ходе своей прямой-линии.

- Хотел успокоить, школа строится. На данный момент, в первую очередь, завершаются работы по проектированию. Концессионное соглашение подписано. Мы рассчитываем на декабрь 2023 года, но давайте будем допускать возможность того, что это будет несколько позже, особенно с лицензированием. Ненамного, в 2024 году откроется точно, - объяснил глава региона.

Напомним, что общеобразовательное учреждение появится в районе поселка Дубенки в Приокском районе напротив домов №13 корпус 1 и №13 корпус 2 в ЖК «Цветы». В её строительство вложат свыше 2 миллиардов 39 миллионов рублей.

1 сентября 2020 года в микрорайоне «Цветы» была открыта школа №131. Вся её территория разделена на четыре функциональные зоны – физкультурно-спортивную, игровую, хозяйственную и зону отдыха. Учебное заведение оснащено лабораториями, кабинетами, компьютерными классами, а также новейшими приборами и технологиями. В этой школе в 2022 году было открыто 15 первых классов.