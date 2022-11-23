ФОК в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируют завершить не позднее 2025 года

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сормовском районе должно быть выполнено в ближайшие годы. Соответствующее заявление сделал глава региона Глеб Никитин, отвечая на вопросы нижегородцев в ходе прямого эфира 23 ноября.

Местный житель Павел Александрович спросил у Никитина о судьбе ФОКа, который никак не могут завершить, при этом район достаточно большой и свой спортивный объект подобного рода ему, однозначно, нужен.

Строительство этого объекта, по словам губернатора, было заброшено ориентировочно в 2010 году, и это был частный проект, основанный на бизнес-партнерстве.

- В пределах 2024-2025 года проект должен быть завершен. Иными словами, в следующем 2023 году мы должны на основе утвержденного проекта, который стоит 933 миллиона рублей, выйти на подписание концессионного соглашения. Предполагаю, что ФОК будут строить именно по концессии — подчеркнул Никитин.

По его словам, есть понимание, что объект нужно достроить. Ресурсы на экспертизу недостроя были выделены еще в 2020 году. В настоящее время проектирование завершено и документация проходит экспертизу.