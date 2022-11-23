Глеб Никитин поручил решить вопрос с набором начальных классов в сормовский корпус «Школы 800». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В корпусе «Школы 800» в Сормовском районе могут сделать набор начальных классов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии 23 ноября.

Напомним, ранее минобр сообщил, что набор в сормовский корпус «Школы 800» будет вестись начиная с 5 класса: дескать, дефицита на начальные классы в этом районе нет, их хватает в близлежащих школах. Однако многие нижегородцы не поддержали такое решение. Высказался об этом и губернатор.

- Я считаю, что это тот случай, когда соответствующие должностные лица неадекватно воспринимают потребности людей. Я не поддерживаю эту позицию и считаю, что мы вполне можем предложить порядок перевода в начальные классы «Школы 800» для тех, кто хочет или тех, кто рядом живет. Я дам поручение департаменту образования этот формат проработать и обсудить, - сказал Глеб Никитин.

Также в ходе прямой линии губернатор сообщил, что «Школа 800» в Верхних Печерах введена в эксплуатацию.