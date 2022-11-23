Прямая линия с губернатором Глебом Никитиным проходит в Нижегородской области 23 ноября ФОТО: страница Глеба Никитина в социальной сети ВКонтакте

Губернатор Глеб Никитин отвечает на вопросы жителей Нижегородской области в прямом эфире сегодня, 23 ноября. Об этом ранее в своем телеграм-канале сообщал Глеб Никитин.

– Смотрите и слушайте в эфире телекомпаний «Нижний Новгород 24», ННТВ, «Волга», «Волга 24», на сайте информагентства «Время Н», на платформе «Смотрим.ру», в эфире «Радио России Нижний Новгород» на частоте 93,9, – отметил Глеб Никитин.

Также прямая линия проходит на странице губернатора в социальной сети ВКонтакте. Там можно оставлять вопросы во время эфира.

Кроме того, доступны телефоны горячей линии: 8 (831) 233-01-00, 8 (800) 775-22-21.

– Если в эфире не успеем разобрать ваш вопрос или обращение, то реакция все равно обязательно будет, – добавил Глеб Никитин.