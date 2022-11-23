Школа 800 в Верхних Печерах официально введена в эксплуатацию в Нижнем Новгороде. ФОТО: Школа 800.

Корпус Школы 800 в Верхних Печерах официально введен в эксплуатацию в Нижнем Новгороде. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своей прямой линии.

- Школа 800 в Верхних Печерах закончена, - отметил Глеб Никитин. - Подписано решение о вводе в эксплуатацию.

Глава региона заверил, что обучение в Школе 800 будет бесплатным. Возможность там учиться получат школьники со всего города, так как это уникальный объект для региона.

- Конечно, это не платная школа. Это школа, работающая по принципам общеобразовательной организации. Но это уникальный для страны объект, и востребованность его очень велика, - отметил губернатор.

По словам губернатора, теперь начинается лицензирование школы. Оно должно завершиться к концу года. А уже с 27 февраля может начаться обучение в Школе 800. При этом набирать детей в первый и выпускной классы пока набирать не будут. Они начнут учиться уже с нового учебного года.