Шуховскую башню в Сормовском районе передают Нижегородской области Фото: Яндекс.Карты

Городская Дума Нижнего Новгорода приняла решение о передаче Шуховской башни в собственность Нижегородской области на заседании 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Объект культурного наследия «Опора водонапорной башни» архитектора В.Г. Шухова, расположенный на улице КИМа в Сормовском районе, передается региону для выполнения ремонтных и реставрационных работ.

Напомним, 40 объектов культурного наследия Нижнего Новгорода передали в собственность региона за период с 2019 по 2021 год. Их восстанавливают и реконструируют.

Ранее сообщалось, что ООО «Комплекс-Строй» принял на себя обязательства по реконструкции «Дома чекиста» в Нижнем Новгороде.