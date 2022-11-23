Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Кондрашов основал в США свой медиа-ресурс. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов основал в США свой собственный медиа-ресурс. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Андрей Вовк.

- Есть информация, что даже в Штатах Кондрашов продолжил заниматься общественными проектами и СМИ. Он основал и владеет русскоязычным новостным интернет-ресурсом, который работает во Флориде, - рассказал журналист.

Напомним, бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода был заочно арестован в 2018 году по обвинению в коррупции – получении взяток в особо крупном размере. Еще до ареста Олег Кондрашов отбыл за океан – в США, вместе с семейством и в Россию уже не вернулся.

Все это время он числился в международном розыске. Позднее появлялась информация, что сити-менеджер был задержан в США. Однако затем экс-чиновник эту информацию опроверг.