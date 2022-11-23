В Дзержинске ликвидируют последствия ледяного дождя и непогоды

Городские коммунальные службы Дзержинска ликвидируют последствия ледяного дождя, который в соответствии с прогнозом синоптиков прошел в городе в ночь с 22 на 23 ноября. Ледяной дождь возникает из-за разницы температур в разных слоях атмосферы: на высоте около полутора километров снежинки попадают в теплый слой и тают, а затем ближе к земле в холодном слое снова становятся льдом. После таких осадков все поверхности покрываются коркой льда, ветви деревьев тяжелеют и обламываются.

«Ледяной дождь – это нечастое и довольно неприятное метеоявление. С раннего утра на устранение последствий непогоды выведены все коммунальные и дорожные службы города. Пескосоляной смесью в первую очередь обработаны общественные пространства и тротуары, сейчас идет их повторная обработка. Затрудняют очистку и обработку смесью упавшие ветки деревьев. Обломанные ветки и стволы во дворах управляющие компании должны убрать как можно быстрее. На дорогах ситуация лучше за счет обработки пескосоляной смесью накануне. Ледяной корки на дорогах города сейчас нет. Обрывов проводов контактной троллейбусной сети не зафиксировано, однако из-за обледенения проводов движение троллейбусов временно остановлено. Делается все возможное для скорейшего восстановления движения троллейбусов, а перевозчики уже увеличили количество автобусов на всех маршрутах», – сказал заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов.

В настоящее время завершается очистка от наледи контактной троллейбусной сети на маршруте № 5, после завершения работ на данном маршруте будет произведена очистка сети на маршрутах № 3 и № 4.

Кроме того, 18 комбинированных дорожных машин чистят и повторно отсыпают пескосоляной смесью площадь Героев, бульвары Победы, Мира, Химиков, Космонавтов, площади Ленина, Маяковского, Дзержинского, городские и поселковые дороги. Также работают 8 тракторов, 9 ковшовых погрузчиков и грейдер. На обработке и очистке ото льда общественных пространств и остановок общественного транспорта занято около 100 человек. За минувшие сутки в городе и поселках округа уже израсходовано 335 тонн пескосоляной смеси.

Напоминаем пешеходам о необходимости быть осторожными на ступенях уличных лестниц, входных групп и вблизи скатных крыш – возможен сход ледяных пластов. Автомобилистам следует осмотрительно выбирать места для парковок и не ставить личный транспорт под скатными крышами и деревьями.

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области принимает заявки на очистку региональных дорог по тел. 8 (831) 275-55-61. Работает и «горячая линия» Госжилинспекции 8 (831) 430-79-19, на которую дзержинцы могут обратиться, если уборка придомовых территорий от снега и наледи не проводится. Обращения принимаются круглосуточно.