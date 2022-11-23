Никитин поручил главам МСУ лично следить за состоянием тротуаров в Нижегородской области. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам МСУ лично следить за состоянием тротуаров и придомовых территорий в регионе. Об этом глава региона заявил в своем телеграмм-канале.

- Обращаюсь к главам МСУ – вам необходимо лично проверять, как обрабатываются тротуары и придомовые территории, - отметил Глеб Никитин. – При этом важно оперативно реагировать на обращения жителей.

По словам губернатора, в настоящее время уже привлечены к работе муниципальные административно-технические инспекции. Одновременно с этим продолжается работа на трассах и дорогах Нижнего Новгорода.

- В усиленном режиме ведется обработка региональных дорог, - рассказал Глеб Никитин. – Особое внимание уделяется самым опасным участкам трассы.

Напомним, ледяной дождь обрушился на Нижегородскую область вечером 22 ноября и продолжался всю ночь. Это стало настоящим испытанием для энергетиков и дорожных служб. С утра из-за обледеневших проводов встал городской электротранспорт. Однако благодаря усиленной работе транспортного коллапса удалось избежать.