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НовостиОбщество23 ноября 2022 10:17

Никитин поручил главам МСУ лично следить за состоянием тротуаров в Нижегородской области

При этом они должны оперативно реагировать на жалобы местных жителей
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Никитин поручил главам МСУ лично следить за состоянием тротуаров в Нижегородской области.

Никитин поручил главам МСУ лично следить за состоянием тротуаров в Нижегородской области.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам МСУ лично следить за состоянием тротуаров и придомовых территорий в регионе. Об этом глава региона заявил в своем телеграмм-канале.

- Обращаюсь к главам МСУ – вам необходимо лично проверять, как обрабатываются тротуары и придомовые территории, - отметил Глеб Никитин. – При этом важно оперативно реагировать на обращения жителей.

По словам губернатора, в настоящее время уже привлечены к работе муниципальные административно-технические инспекции. Одновременно с этим продолжается работа на трассах и дорогах Нижнего Новгорода.

- В усиленном режиме ведется обработка региональных дорог, - рассказал Глеб Никитин. – Особое внимание уделяется самым опасным участкам трассы.

Напомним, ледяной дождь обрушился на Нижегородскую область вечером 22 ноября и продолжался всю ночь. Это стало настоящим испытанием для энергетиков и дорожных служб. С утра из-за обледеневших проводов встал городской электротранспорт. Однако благодаря усиленной работе транспортного коллапса удалось избежать.