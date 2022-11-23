В Нижнем Новгороде выпало 10 см осадков в виде ледяного дождя. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде менее чем за сутки выпало 10 сантиметров осадков. Об этом со ссылкой на синоптиков написал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Ледяной дождь обрушился на столицу Приволжья вчера вечером и продолжался почти всю ночь. В результате утром дороги превратились в каток, деревья обледенели, а машины покрылись толстым слоем льда, который автовладельцам пришлось буквально отколачивать. Из-за обледенения проводов контактной сети не смогли выйти в рейсы трамваи и троллейбусы, было задержано несколько поездов и электричек.

23 ноября Юрий Шалабаев поручил коммунальным службам расчистить пешеходные дорожки и тротуары после ледяного дождя. Глава города признался, что сегодня у него много замечаний по состоянию тротуаров, которых в городе более 2 млн квадратных метров.

- Несмотря на серьезный объем работ, главам районов, подрядным организациям, а также ДУКам и ТСЖ надо активизировать работу и довести состояние тротуаров и придомовых территорий до нормативного, - заявил Юрий Шалабаев.