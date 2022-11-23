В Устав города Нижнего Новгорода внесены изменения

Городска Дума на заседании 23 ноября 2022 года одобрила внесение изменений в Устав города Нижнего Новгорода.

Основной правовой документ города приведен в соответствие с изменениями федерального законодательства. В решении городской Думы учтены рекомендации участников публичных слушаний.

Изменения внесены в статью Устава по определению правовых основ вручения наград муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. Наряду со званием «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» к почетным наградам муниципального образования предлагается отнести награды главы города и администрации города, городской Думы, председателя городской Думы и депутатов.

Кроме того, из Устава исключено понятие «избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород». Ее функции возложены на избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов, которые определяются на региональном уровне.

Устав города теперь определяет правовой статус председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, в том числе порядок его назначения, срок полномочий, квалификационные требования и случаи досрочного прекращения полномочий.

Также в документе закреплено правовое регулирование назначения руководителя финансового органа администрации города и уточнен состав территории городского округа город Нижний Новгород.

Согласно внесенным изменениям, администрация города теперь имеет полномочия на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений без проведения конкурса. Помимо этого, расширена система муниципальных правовых актов за счет правовых актов первого заместителя главы администрации города и заместителя главы администрации города, контрольно-счетной палаты и председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода.