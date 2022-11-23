52 ФАПа и больница остались без электричества из-за ледяного дождя в Нижегородской области Фото: Олег УКЛАДОВ

Медицинские организации Нижегородской области остались без электричества из-за ледяного дождя 22 и 23 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения по региону Давид Мелик-Гусейнов.

52 нижегородских ФАПа и участковая больница в Арзамасском районе остались с 22 ноября без света из-за обрыва на линиях электропередачи. Организации перешли на использование генераторов и продолжили работать по привычному графику.

На данный момент электроснабжение медучреждений восстановлено.

– Возможны ещё кратковременные отключения для проведения профилактических работ, – отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, нелегко этой ночью пришлось энергетикам – еще с вечера они все были переведены на усиленный режим работы. И не зря – после удара стихии во многих районах области были оборваны провода.