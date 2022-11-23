Парки Дзержинска начали подготовку к празднованию Нового года

В парках Дзержинска идет подготовка к новогодним праздникам. В этом году праздничное оформление предусмотрено во всех парках – «Утиное озеро», Центральный парк культуры и отдыха и детский парк «Радуга, причем у каждого парка будет своя «изюминка».

«Новый год – это волшебный праздник, который особенно ждут и любят дети. Чтобы ни происходило в мире взрослых, лишать детвору праздника было бы неправильно. Поэтому поручил подготовить новогоднюю программу с расчетом на самых юных дзержинцев, предусмотреть украшения и активности в каждом парке. Дополнительно, если зима будет достаточно снежной, Павел Верхоносцев установит у главной городской елки снежный городок. Мы сохранили лучшие традиции празднования нового года в Дзержинске – гуляния в парках, главную городскую ель на площади Дзержинского, праздничное украшение города. Но нашли возможность добавить и что-то новое, чего еще не было, по крайней мере, в последние годы», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

В Центральном парке культуры и отдыха Дзержинска будут установлены фигуры Деда Мороза и Снеговика, световые инсталляции и праздничная иллюминация. В детском парке «Радуга» уже установлена новая фотозона, а входную группу парка «Утиное озеро» скоро украсит Дед Мороз. На этом праздничное оформление парков не закончится, в каждом парке будет ледовый каток.

В этом году впервые в Дзержинске состоится фестиваль-конкурс «Самая красивая новогодняя ёлка – 2023». Местом проведения фестиваля выбран парк «Радуга», а принять участие в конкурсе смогут почетные семьи, представители некоммерческих и коммерческих организаций города, учреждений образования, культуры и спорта, национально-культурных центров, медицинских учреждений.

«Украшение новогодней елки – это добрая традиция, которая существует в каждой семье. Мы решили дать возможность семьям, коллективам, различным объединениям создать еще одну добрую традицию – украсить елку и порадовать не только себя, но и всех остальных дзержинцев. Жюри будут учитывать концептуальность, творческий подход, выразительность цветового и декоративного решения. Рядом с каждой украшенной елкой будет размещено название компании или учреждения, фамилия семьи, которые решили подарить городу праздник. Каждый участник и победитель конкурса получит приз», – рассказал директор МАУ «Дирекция управления парками г. Дзержинска» Алексей Папертев.

Условия и сроки проведения фестиваля «Самая красивая новогодняя ёлка – 2023» будут известны в ближайшие дни. Кроме того, «Дирекция управления парками г. Дзержинска» обещает и другие сюрпризы для горожан к Новому году и Рождеству.

Напомним, официальный старт новогодним праздникам будет дан 25 декабря открытием главной городской новогодней елки на площади Дзержинского.