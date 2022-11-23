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НовостиОбщество23 ноября 2022 9:33

Аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме

Ледяной дождь никак не повлиял на расписание воздушной гавани
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме.

Аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме утром 23 ноября. Ледяной дождь, обрушившийся на регион накануне ночью, никак не повлиял на расписание воздушной гавани. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Последние сутки все службы аэропорта работают в усиленном режиме. В постоянном режиме чистят взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и места стоянок авиалайнеров.

- За минувшие сутки и сегодняшнее утро задержек рейсов по метеоусловиям не было. Запросы на прием рейсов на запасной аэропорт Нижнего Новгорода не поступали, - уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, накануне в Нижегородской области прошел ледяной дождь. Из-за этого утром в областном центре встали трамваи, также были задержаны несколько поездов и электричек. Причиной тому стало обледенение проводов е контактной сети.