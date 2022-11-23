Несколько поездов и электричек были задержаны из-за ледяного дождя в Нижегородской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ледяной дождь, прошедший минувшей ночью в Нижегородской области, стал причиной сбоев в работе железнодорожного транспорта. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе Горьковской магистрали.

- Из-за обледенения контактных проводов на некоторых участках ГЖД были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования. В настоящее время они отправлены к станциям назначения, - сообщили в ГЖД, уточнив, что сотрудники железной дороги делают все возможное, чтобы сократить время задержки поездов.

Напомним, ледяной дождь накрыл Нижегородскую область вечером 22 ноября. Он шел весь вечер и почти всю ночь – в результате к утру улицы превратились в самый настоящий каток, а водителям пришлось отбивать внушительный слой льда со своих машин.