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НовостиОбщество23 ноября 2022 9:15

Несколько поездов и электричек были задержаны из-за ледяного дождя в Нижегородской области

Сейчас они направлены к пунктам назначения
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Несколько поездов и электричек были задержаны из-за ледяного дождя в Нижегородской области.

Несколько поездов и электричек были задержаны из-за ледяного дождя в Нижегородской области.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ледяной дождь, прошедший минувшей ночью в Нижегородской области, стал причиной сбоев в работе железнодорожного транспорта. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе Горьковской магистрали.

- Из-за обледенения контактных проводов на некоторых участках ГЖД были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования. В настоящее время они отправлены к станциям назначения, - сообщили в ГЖД, уточнив, что сотрудники железной дороги делают все возможное, чтобы сократить время задержки поездов.

Напомним, ледяной дождь накрыл Нижегородскую область вечером 22 ноября. Он шел весь вечер и почти всю ночь – в результате к утру улицы превратились в самый настоящий каток, а водителям пришлось отбивать внушительный слой льда со своих машин.