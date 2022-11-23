Авиарейсы из Нижнего Новгорода на курорты Египта планируют запустить 5 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чартерные авиарейсы из Нижнего Новгорода на курорты Египта планируют запустить 5 декабря. Маршруты полетов будет обслуживать авиакомпания Nordwind. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта имени В.П. Чкалова.

На 5 декабря запланирован первый рейс в Шарм-эль-Шейх, а на 8 декабря – в Хургаду. После полеты из аэропорта Нижнего Новгорода на курорты Египта будут осуществляться раз в 10 дней.

– В Шарм-эль-Шейх отправление из Нижнего Новгорода в 22:45, прибытие на побережье Красного моря в 04:10 местного времени. В Хургаду из Нижнего Новгорода вылеты в 16:20, прибытие в Хургаду в 21:20, – отметили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова возобновляет перелёты по маршруту Нижний Новгород – Стамбул.