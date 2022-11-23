Шалабаев поручил продолжать обработку тротуаров после ледяного дождя. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев распорядился продолжать обработку тротуаров, остановок и переходов после ледяного дождя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В течение последних суток на дорогах Нижнего Новгорода работало более 460 единиц специализированной техники и более тысячи рабочих, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Житников. – За прошедшие сутки с улиц Нижнего Новгорода вывезли почти 8 тысяч кубометров снега. Также коммунальными службами было израсходовано более 4 тысяч тонн противогололедных материалов.

По данным городской администрации, еще со вчерашнего вечера дорожные службы обрабатывали противогололедными материалами улицы Нижнего Новгорода, а затем приступили к очистке трасс. После этого по распоряжению мэра на трассы запустили автопоезда. Сейчас эта работа продолжается. Несмотря на то, что основной удар стихии уже миновал, погодная ситуация все еще остается сложной.