Ограничение сроков для губернатора сохранится в Нижегородской области ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Ограничение по количеству сроков сохранится для губернатора Нижегородской области. Правительство региона, опираясь на положение закона «Об основных гарантиях избирательных прав» оставило нормой то, что губернатор не может выбираться на должность главы Нижегородской области более двух раз подряд. Об этом сообщает «Коммерсантъ – Приволжье».

Получается, если Глеб Никитин в 2023 году будет участвовать и победит в выборах на должность губернатора Нижегородской области, эти выборы могут стать для него последними. Но политологи отмечают, что нынешнему губернатору области нужен карьерный рост на федеральном уровне, поэтому выборы в третий раз будут лишними.

– Думаю, ограничения на губернаторские сроки снимают те, у кого нет перспектив. Изначально Нижегородская область для Глеба Никитина была площадкой для демонстрации своих способностей, чтобы затем пойти на повышение. Человек, способный проявить себя в регионе, может рассчитывать на продолжение карьеры на федеральном уровне, — считает политолог Константин Калачев.