Шалабаев: после ледяного дождя дорожные и коммунальные службы должны продолжить обработку тротуаров, остановок и переходов

После ледяного дождя дорожные и коммунальные службы должны продолжить обработку тротуаров, остановок и переходов, чтобы избежать травматизма. Такую задачу поставил глава города Юрий Шалабаев.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрея Житникова, в течение прошедших суток на дорогах Нижнего Новгорода работало более 460 единиц специализированной техники и более тысячи рабочих, было вывезено почти 8 тысяч кубометров снега и израсходовано более 4 тысяч тонн противогололедных материалов. «Сначала дорожные службы осуществляли обработку противоголедными материалами городских трасс и улиц, чтобы минимизировать образование наледи и гололеда. Затем приступили к очистке, запустили автопоезда. Кроме того, глава города Юрий Шалабаев поставил задачу параллельно вести обработку тротуаров, территорий остановочных павильонов и пешеходных переходов, чтобы утром, когда нижегородцы поедут на работу, избежать травматизма. Сейчас ситуация на городских дорогах стабилизирована: по данным интернет-сервисов, пробки утром составили обычные 5-6 баллов. Обработка пешеходных путей продолжается – объем большой», - сообщил директор городского департамента.

Как отметил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин, ДУКам и ТСЖ также была поставлена задача своевременно обработать противогололедными материалами и очистить придомовые территории. «Сейчас на просыпке и уборке дворовых территорий занято более 3 тысяч дворников и почти 200 единиц техники. О ледяном дожде все были предупреждены заранее. Согласно правилам благоустройства к семи утра территории должны быть очищены и приведены в порядок - от этого зависит здоровье людей. С работами справились не все домоуправляющие организации. Поэтому АТИ проведет ряд проверок, чтобы привлечь к ответственности те домоуправляющие организации, которые не выполнили работу», - сказал Денис Скалкин.

Кроме того, в связи с погодными условиями в районах города было зафиксировано падение более 70 деревьев. Сейчас специалисты коммунальных служб ведут работы по устранению последствий: распиливают стволы и убирают ветки.

Как сообщалось ранее, 22 ноября в связи с прогнозируемым ледяным дождем и гололедицей на улицы Нижнего Новгорода было выведено максимальное количество техники для проведения обработки противогололедными материалами и очистки дорог и тротуаров.

Ранее ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщило, что 22 ноября с сохранением ночью и днём 23 ноября 2022г., начиная с южных районов области, местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидались сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), гололёд.

По поводу уборки снега нижегородцы могут обратиться по телефонам, опубликованном на сайте городской администрации.