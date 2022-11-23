Нижегородец предложил построить автотоннель в Канавинском районе Фото: Евгения ГУСЕВА

Нижегородец предложил построить автотоннель от Сормовского шоссе до улицы Октябрьской революции. Свой запрос для администрации города мужчина оставил на платформе «Лобачевский».

По мнению Дмитрия П. автодорога через ж\д пути позволит разгрузить движение по Московскому шоссе от Сормовского поворота до виадука.

– Автодорогу можно сделать в виде тоннеля под железнодорожными путями – это был бы первый автомобильный тоннель в нашем городе, – добавил нижегородец.

Администрация Нижнего Новгорода ответила на запрос Дмитрия П.

По данным ведомства, установка такой автодороги предусмотрена Генеральным планом города. Но на данный момент источник финансирования не определен, как и стоимость объекта. Поэтому сроки реализации проекта не установлены.