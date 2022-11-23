Движение троллейбусов в Нижнем Новгороде восстановлено на 98%. Фото: Мария ЛЕНЦ

Движение троллейбусов в Нижнем Новгороде восстановлено на 98%. Об этом сообщили в «Нижегородэлектротрансе».

Напомним, после ледяного дождя 23 ноября трамваи и троллейбусы встали в Нижнем Новгороде. Причиной стали обледеневшие контактные провода. Сразу после этого на линию вышли ремонтные бригады.

- По мере устранения экстренных ситуаций движение электротранспорта нормализуется. Движение троллейбусов восстановлено до 98 %, трамваев - до 90 %, - сообщили в «Нижегородэлектротрансе». - Есть ряд участков, где движение до сих пор не возобновлено, но ситуация оперативно меняется.

К слову, о возможности ледяного дождя нижегородцев предупредили еще накануне и попросили по возможности не выезжать на трассу на личном автотранспорте. А уж если все же выехали на дорогу, то максимально соблюдать скоростной режим.