В филиале «Нижновэнерго» продолжаются аварийно-восстановительные работы

В связи с опасными метеоявлениями на территории Нижегородской области решением штаба Центра в филиале «Нижновэнерго» 23.11.2022г. продолжается особый режим работы, предполагающий полную готовность сил и средств к ликвидации возможных технологических нарушений.

Оперативный штаб филиала работает в круглосуточном режиме, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Дежурным оперативным персоналом ведется постоянный мониторинг изменений погодных условий.

Наиболее пострадали Богородский, Павловский, Кстовский, Дальне-Константиновский, Арзамасский, Борский районы. Задействованы 84 бригад, 227 человек, 141 единиц спецтехники.

Всего в филиале к оперативному реагированию готовы 244 бригады, 947 человек и 383 единицы техники.

Все бригады укомплектованы необходимым, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Также в распоряжении филиала находятся 253 передвижных РИСЭ суммарной мощностью 8,26 МВт, в том числе РИСЭ мощностью 30 кВт и выше – 65 ед. суммарной мощностью 7.04 МВт, которые могут быть использованы для организации электроснабжения социально значимых объектов региона.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.