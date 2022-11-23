Рыбак погиб, провалившись под лед в Борском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Не успел толком на нижегородских озерах встать лед, как любители зимней рыбалки потянулись на водоемы. Накануне вечером такая поспешность обернулась трагедией на одном из озер Борского района: там рыбак провалился под лед и утонул.

По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел в седьмом часу вечера на озере Круглом в поселке Октябрьский. В службу спасения позвонили очевидцы и рассказали, что один из рыбаков провалился под лед.

На место происшествия был направлен поисково-спасательный отряд, спасатели в специальных гидрокостюмах должны были вплавь добраться до места провала.

- Ледовое крошево стало настоящим препятствием для передвижения спасателей и полноценного использования лодки. В 20.50 силами водолазной группы ПРПСО тело погибшего человека было обнаружено, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции, - рассказали в региональном МЧС.

Личность погибшего устанавливается.

В МЧС призывают нижегородцев не выходить на тонкий лед, поскольку это опасно для жизни. Морозы в регион пришли совсем недавно, и они не настолько сильные, чтобы на водоемах образовался лед такой толщины, что мог бы выдержать вес человека. Несколько дней назад в Первомайске на пруду двое 11-летних мальчиков провалились под лед, но, к счастью, их смогли спасти.