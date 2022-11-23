Бригады «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают работу в круглосуточном режиме

Оперативный персонал 17 филиалов энергокомпаний мобилизованы из-за неблагоприятных погодных условий. В круглосуточном режиме продолжают работу энергетики Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской и Тверской областях.

На данный момент продолжается ликвидация технологических нарушений, нанесенных электросетевой инфраструктуре мощным циклоном, сопровождающимся ледяным дождем, порывистым ветром и мокрым снегом. Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» оперативно выезжают на место отключений и устраняют их причины. Усилена работа контакт-центра компаний, в круглосуточном режиме дежурят Временные информационные центры.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ суммарно во всех регионах присутствия компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы 2621 бригада в числе 9587 человек производственного персонала и 4380 единиц спецтехники. Для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов задействованы передвижные дизель-генераторные установки.