В Нижнем Новгороде встали трамваи и троллейбусы из-за обледенения проводов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамваи и троллейбусы встали в Нижнем Новгороде утром 23 ноября из-за обледенения контактных проводов. Причиной тому стал ледяной дождь, который начался накануне вечером и шел всю ночь. Об этом сообщает «Нижегородэлектротранс».

По информации предприятия, сейчас существуют серьезные задержки в работе наземного электротранспорта, однако специалисты делают все возможное, чтобы движение возобновилось согласно графику.

- Администрация совместно с региональным Министерством транспорта и автомобильных дорог просят пассажиров, пользующихся электротранспортом, планировать свои маршруты с учетом сложившихся обстоятельств и выбирать для передвижения автобусы или метро, - говорится в сообщении.