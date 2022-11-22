Хоккеисты "Торпедо" со счётом 4:1 обыграли "Куньлунь РС" На своём льду 22 ноября. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда "Торпедо" со счётом 4:1 обыграла "Куньлунь Ред Стар" В домашнем матче КХЛ 22 ноября.

Несмотря на ледяной дождь и пробки на дорогах, на трибунах нижегородского стадиона в этот вечер было тесновато.

В начале встречи соперники обменялись бросками по воротам, затем игра постепенно стала смещаться в зону гостей. Яркую атаку провёл Денис Ян, однако счёт открыл его тёзка Денис Венгрыжановский, перенаправивший шайбу за спину голкипера "драконов". Следом Куньлунь получил три штрафа, причём последний был обоюдный. Свои две минуты получил и Владислав Фирстов за грубость.

За три минуты до перерыва Буренов и Ян отдали голевую передачу Кириллу Воронину - магия трёх семерок в действии.

Во втором периоде гости открыли счёт своим шайбам. Свои моменты были и у хозяев. Так, например, Белевич заработал штрафной бросок, но реализовать его не получилось. Вскоре после этого момента преимущество в две шайбы вернул торпедовцам Максим Федотов, голевую передачу на свой счёт записали Кручинин и Воронин.

Болельщики увидели ещё пару интересных моментов с участием Коваленко и Фирстова, после чего команды ушли на перерыв.

В третьем периоде Николай Коваленко забил четвёртую шайбу в ворота гостей, передача на счету Алексея Кручинина.