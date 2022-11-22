Нижегородских осужденных из колоний привлекут к расчистке городских рек

Нижегородских осужденных из колоний привлекут к расчистке нижегородских рек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские осужденные, отбывающие наказание в колониях, будут привлечены к расчистке городских рек. Информацию об этом подтвердили в региональном минэкологии, отвечая на запрос "Комсомольской правды-Нижний Новгород".

В настоящее время вопрос прорабатывается совместно с ГУ ФСИН по Нижегородской области. Сообщается, что заключенные помогут в расчистке реки Борзовка в Ленинском районе.

Напомним, в октябре этого года стало известно, что на расчистку русла Борзовки направлено 37 миллионов из федерального бюджета. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

- Борзовка – объект сложный. Река протекает в плотно застроенном районе города, не везде к руслу можно подобраться, реку пересекает большое количество инженерных коммуникаций. Но нет сомнений, что мы успешно реализуем и этот проект, улучшив экологические условия проживания почти 140 тысячам нижегородцев, – отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.