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НовостиНовости компаний22 ноября 2022 18:13

Нижегородцев предупредили о возможных перебоях с электричеством из-за непогоды

Специалисты «Нижновэнерго» трудятся в особом режиме работы
Источник:kp.ru
Нижегородцев предупредили о возможных перебоях с электричеством из-за непогоды.

Нижегородцев предупредили о возможных перебоях с электричеством из-за непогоды.

Энергетики «Нижновэнерго» трудятся в особом режиме работы, введенном из-за неблагоприятных метеоявлений на территории региона. В связи с этим в Нижегородской области возможны перебои в электроснабжении потребителей. Штаб филиала «Нижновэнерго» переведён в режим круглосуточной работы, выполнены все мероприятия по обеспечению готовности сил и средств к выполнению АВР (аварийно-восстановительных работ). Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание!

При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220