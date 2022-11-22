Нижегородцев предупредили о возможных перебоях с электричеством из-за непогоды.

Энергетики «Нижновэнерго» трудятся в особом режиме работы, введенном из-за неблагоприятных метеоявлений на территории региона. В связи с этим в Нижегородской области возможны перебои в электроснабжении потребителей. Штаб филиала «Нижновэнерго» переведён в режим круглосуточной работы, выполнены все мероприятия по обеспечению готовности сил и средств к выполнению АВР (аварийно-восстановительных работ). Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание!

При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220