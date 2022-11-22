Нижегородская пенсионерка передала мобилизованным именные квадрокоптеры. Фото: Дом народного единства

Жительница поселка Шатки Валентина Винидиктова передала своим землякам квадрокоптеры, купленные на ее личные сбережения. Об этом сообщает Дом народного единства.

Встреча состоялась на пункте координационного центра по поддержке мобилизованных и их семей, который действует на базе Дома народного единства.

Заслуженный ветеран Валентина Винидиктова копила деньги на ремонт дома, но решила пожертвовать их на помощь мобилизованным нижегородцам.

- Решение было осознанным — для меня важнее отдать деньги на алтарь Победы. Хотелось, чтобы на них купили что-то действительно необходимое для выполнения боевых задач. Думаю, выбрав квадрокоптеры, не ошиблась.

Желаю, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми, и пусть эти «крылышки» напоминают нашим бойцам о малой родине, — сказала Валентина Винидиктова.

Также вместе с квадрокоптерами жительница Нижнего Новгорода передала мобилизованным вкусные гостинцы.

До выхода на пенсию Валентина Винидиктова работала учителем и занималась журналистикой. На своей малой родине, Шатки, нижегородка известна как поэт, издатель и активный общественник. За свою работу Валентина Винидиктова получила множество благодарностей и высоких наград, в том числе орден «Знак Почёта».