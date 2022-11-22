1 млн рублей собрали для мобилизованных нижегородцев на спектакле «Женитьба Фигаро». Фото: НРО «Деловая Россия»

1 млн рублей собрали для мобилизованных нижегородцев на благотворительном спектакле «Женитьба Фигаро» в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба НРО Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

Премьера благотворительного спектакля «Женитьба Фигаро» прошла 20 ноября этого года. Выступление прошло с аншлагом. Театральная постановка возымела оглушительный успех у нижегородских зрителей и собрала 1 млн рублей.

Все деньги с продажи билетов пойдут на поддержку мобилизованных и их семей из Арзамаса и других районов Нижегородской области.

- Я благодарен сегодня каждому жителю Арзамаса, пришедшему на спектакль. Ваша поддержка очень важна. Буквально вчера я вернулся из поездки на Донбасс к нашим мобилизованным. Отвезли им теплые спальники, вещи, предметы первой необходимости. Каждый из них хотел бы передать на камеру слова благодарности всем, кто участвует в поддержке. Сегодняшний спектакль станет большим вкладом в это благое дело, - обратился к зрителям перед началом спектакля председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Напомним, в благотворительном спектакле принимали участие более 30 непрофессиональных актеров — это предприниматели и политики Нижнего Новгорода.

Завтра, 23 ноября, театральную постановку «Женитьба Фигаро» покажут на сцене Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина.