В Нижнем Новгороде на улицы вывели максимальное количество техники в связи с прогнозируемым снегопадом

В Нижнем Новгороде дорожные службы готовятся к прогнозируемому снегопаду. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в городе ожидается сильный снег, дождь и гололед. Уже сейчас на улицы вывели максимальное количество техники, чтобы обработать дороги противогололедными материалами.

По словам главы города Юрия Шалабаева, дорожные службы внимательно следят за прогнозом погоды. «Перед прогнозируемым снегом на улицы города выходит техника и рабочие, которые занимаются обработкой дорог, так называемой просыпкой. Как раз за пару часов до снегопада – на улицах максимальное количество техники, чтобы противогололёдные материалы (ПГМ) могли сработать в непогоду и чтобы не создавать дополнительных заторов в часы пик. Например, автопоезд, выходящий на просыпку, состоит из трех-шести КДМ. При необходимости обработка ПГМ повторяется», - написал мэр на своей странице в социальной сети.

Также Юрий Шалабаев отметил, что дорожная техника в пиковое время, чтобы не затруднять движение, задействована на самых опасных участках: крутые повороты, подъёмы, спуски и т.д. «После снижения дорожного трафика и при ослаблении непогоды машины и рабочие выходят в усиленном составе – чистят дороги и тротуары, собирают и вывозят снег», - сообщил глава города.

Директор МБУ «РЭД» Валерий Трофимов доложил, что на данный момент дорожники уже произвели предварительно посыпку дорог. «После того как пескосоляная смесь отработает, будет производиться прометание всей имеющейся техникой проезжей части дорог и тротуаров. У меня просьба ко всем жителям Нижнего Новгорода: в период обильных снегопадов не выезжать на личном транспорте. Это уменьшит время уборки дорог, она будет более качественной», - сообщил директор МБУ «РЭД» Валерий Трофимов.

Кроме того, продолжается уборка и вывоз снега, который выпал в минувшие выходные. Сегодня ход работ проверили специалисты городской АТИ. Например, на улице Родионова у дома № 191 выявили нарушения: не очищены до твердого покрытия тротуары, входные группы, вывезен не весь снег. «По поручению главы города Юрия Шалабаева мы обходим территории на предмет соблюдения правил благоустройства города Нижнего Новгорода и закона «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области». При несоблюдении норм организациям грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей», - пояснила заместитель начальника управления административно-технического муниципального контроля Оксана Широкова.

Ранее ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщило, что в ближайшие 1-3 часа 22 ноября с сохранением ночью и днём 23 ноября 2022г., начиная с южных районов области, местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), гололёд.

По поводу уборки снега нижегородцы могут обратиться по телефонам , опубликованным на сайте городской администрации.