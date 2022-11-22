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НовостиОбщество22 ноября 2022 14:27

Строительство транспортной развязки на Циолковского подорожало до 5,1 млрд рублей

Строительство завершится до 15 декабря
Полина ШИБАЛКИНА
Строительство транспортной развязки на Циолковского подорожало до 5,1 млрд рублей.

Строительство транспортной развязки на Циолковского подорожало до 5,1 млрд рублей.

Фото: Кирилл Мартынов

Цена контракта на строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде выросла до 5,1 млрд рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Так, стоимость строительных работ увеличилась с 4,5 млрд до 5,1 млрд рублей. Стоит отметить, что работы еще не завершены. В настоящее время подрядчику уже выплатили 4,9 млрд рублей. Заказчиком проекта выступает Главное управление автодорог Нижегородской области.

По условиям соглашения строительство развязки в Нижнем Новгороде должно закончиться до 15 декабря.

К слову, дорожное движение по развязке открыли еще в июне 2022 года. Однако полностью строительство еще не завершилось.

Напомним, о строительстве этой развязки заговорили еще несколько лет назад. Жители Сормова часами простаивали в многокилометровых пробках в районе железнодорожного переезда. Однако в сентябре 2020 года дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки – под развязку был выделен участок, а затем началось и само строительство.