Строительство транспортной развязки на Циолковского подорожало до 5,1 млрд рублей. Фото: Кирилл Мартынов

Цена контракта на строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде выросла до 5,1 млрд рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Так, стоимость строительных работ увеличилась с 4,5 млрд до 5,1 млрд рублей. Стоит отметить, что работы еще не завершены. В настоящее время подрядчику уже выплатили 4,9 млрд рублей. Заказчиком проекта выступает Главное управление автодорог Нижегородской области.

По условиям соглашения строительство развязки в Нижнем Новгороде должно закончиться до 15 декабря.

К слову, дорожное движение по развязке открыли еще в июне 2022 года. Однако полностью строительство еще не завершилось.

Напомним, о строительстве этой развязки заговорили еще несколько лет назад. Жители Сормова часами простаивали в многокилометровых пробках в районе железнодорожного переезда. Однако в сентябре 2020 года дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки – под развязку был выделен участок, а затем началось и само строительство.