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НовостиНовости компаний22 ноября 2022 14:23

Общий индекс киберграмотности населения России составляет 48,2 пункта из 100 возможных

Исследование уровня киберграмотности россиян провело Минцифры
Общий индекс киберграмотности населения России составляет 48,2 пункта из 100 возможных

Общий индекс киберграмотности населения России составляет 48,2 пункта из 100 возможных

Всероссийское исследование киберграмотности россиян провело Минцифры России совместно с СПбГУТ, «РТК-Солар» и НАФИ. Опросы проводились в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Выяснилось, что общий индекс киберграмотности населения составил 48,2 пункта из 100 возможных.

Знания россиян об актуальных киберугрозах и способах защиты от них проверялись методом тестирование, которое включало в себя следующие темы: антивирусная защита, безопасное использование Интернета, социальная инженерия, телефонное и интернет-мошенничество, безопасность персональных данных, безопасное использование Wi-Fi и другие. Исследование проводилось в 80 субъектах Федерации, среди респондентов от 13 до 65 лет и старше.

Наиболее высокие значения индекса киберграмотности отличают жителей России в возрасте от 25 до 34 лет, с увеличением возраста значение индекса постепенно снижается. В целом для россиян характерен относительно невысокий уровень осведомленности о киберугрозах: 41% опрошенных не смогли назвать ни одной из них. В числе самых известных оказались компьютерные вирусы (20%), взлом аккаунтов (19%) и телефонное мошенничество (16%).

«С киберугрозами могут столкнуться граждане любого возраста. При этом защититься от мошенничества в сети не так уж и сложно: иногда достаточно поставить надежный пароль или сказать"Я перезвоню" в ответ на подозрительный звонок. Осознанное поведение граждан в интернете – это, в первую очередь, надежная защита их собственных персональных данных и денежных средств. Но от личной осознанности россиян также зависит и общий уровень национальной безопасности, и темпы экономического роста. Узнать о правилах безопасного поведения в интернете можно на портале Госуслуг в разделе «Кибербезопасность- это просто» или на сайте киберзож.рф», - прокомментировал директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.

За последний год, россияне чаще всего сталкивались с телефонным мошенничеством (67%), еще треть всех граждан получала фишинговые письма. Наиболее редко встречавшиеся киберугрозы – получение доступа к личным файлам посторонними лицами (11%) и вредоносное ПО (14%). По данным «Лаборатории Касперского», в январе — сентябре 2022 года в мире количество атак троянцев-шпионов на пользователей мобильных устройств увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. В России за это время компания зафиксировала более 320 тысяч таких атак. Это может указывать на то, что люди не знают о том, что их устройства были или остаются зараженными вредоносными программами.

Респонденты юного возраста, с 13 до 17 лет лучше всего осведомлены об угрозах взлома социальных сетей (36%) и мошенничества (22%). С таким понятием, как фишинг, знакомы 14%, о правилах создания надежных паролей знает 21% опрошенных, а о принципах защиты персональных данных – только 19%. Представители самой старшей возрастной группы, являясь аутсайдерами по остальным показателям, показали наиболее высокие результаты (46,6%) в сфере безопасного использования государственных порталов и банков.

Россияне достаточно низко оценивают свой уровень осведомленности о киберугрозах: 41% поставили себе 1-3 балла по десятибалльной шкале, и только 18% – 8-10 баллов.

«Из-за отсутствия информации и низкого уровня знаний о киберугрозах, граждане регулярно становятся жертвами мошенников. Поэтому так важно усиливать внимание к этой проблемы как со стороны государства, так и со стороны поставщиков цифровых сервисов и крупных игроков рынка кибербезопасности», – отметил генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.

Более подробно о правилах кибербезопасности и полезных привычках в сети можно узнать на портале Госуслуг.