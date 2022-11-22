Подготовительный факультет для иностранцев начал работать в Мининском университете

Подготовительная программа для иностранных граждан стартовала в Мининском университете в этом году. Обучение по данной программе проходят иностранцы, которым необходимо изучать русский язык, чтобы впоследствии получать высшее образование в России. В первой группе проходят обучение граждане в возрасте от 17 до 25 лет из стран Азии, Африки и Латинской Америки.

- Подготовительный факультет имеет ряд важных функций, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Иностранцы изучают русский язык в достаточно интенсивном темпе - 30 часов в неделю, кроме того, проводится их адаптация к университету и к системе образования России, чтобы они могли принять решение о продолжении обучения на бакалавриате или в магистратуре как Мининского университета, так и других вузов.

Обучение длится 1 год, и на это время иностранным учащимся предоставляется общежитие. В первом семестре они изучают только русский язык, но уже со второго могут выбрать один из четырех профилей подготовки: естественно-научный, медико-биологический, экономический или гуманитарный. В программе предусмотрены обязательные промежуточные проверочные работы, а по завершении обучения состоится итоговое тестирование.

С будущими абитуриентами активно взаимодействуют преподаватели и волонтеры Мининского университета, они рассказывают о традициях и инфраструктуре вуза, приглашают к участию в студенческих мероприятиях.

- Большинство учащихся подготовительного факультета планируют в следующем году поступать на одно из 46 направлений подготовки Мининского университета. Будущие студенты уже не только начали говорить свои первые слова на русском языке, но и стремятся к познанию русской культуры и русских традиций, - подчеркивает заместитель директора Центра по международному образованию и сотрудничеству Эмилия Боровик.

При успешном освоении курса иностранные граждане получают сертификат о дополнительном образовании. Программа осуществляется на внебюджетной основе.