Детсад с бассейном на 280 мест откроют в Нижегородской области. ФОТО: ФБУ «Росстройконтроль».

В деревне Анкудиновка Нижегородской области готовится к открытию детский сад с бассейном, рассчитанный на 280 мест. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Росстройконтроль».

Строительство объекта началось еще в 2020 году в рамках федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».

- Детский сад в Кстовском районе Нижегородской области — это уже 11 объект образования, введённый по программе в 2022 году, - заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. – До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё четыре школы и один детский сад. Они смогут принять 2389 детей.

Как сообщается, общая площадь нового детского сада в деревне Анкудиновка составляет 5,7 тысяч квадратных метров. В настоящее время все строительные и отделочные работы на объекте завершены. Известно, что в детсаду будут работать 12 групп, четыре из которых – ясельные. Также там предусмотрены пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, комнат психолога и логопеда. Детский сад оснащен музыкальным и спортивным залами, помещением для проведения кружков и бассейном.

- В отделке использован приём чередования светлых и коричневых цветов с применением желтого и медного оттенков, - говорится в сообщении. - На прилегающей территории высажены новые зелёные насаждения. Также организованы игровые площадки с теневыми навесами для прогулок и активного отдыха малышей.