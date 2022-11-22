Дороги Нижнего Новгорода начали обрабатывать от гололеда перед снегопадом. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде начали обработку дорог против гололеда в преддверии предстоящего снегопада. Сейчас дорожные службы занимаются просыпкой магистралей и мостов, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Ранее синоптики предупредили, что к вечеру 22 ноября регион накроет стихия: ожидается сильная метель, мокрый снег с дождем и гололед. Непогода сохранится в ночные часы и днем 23 ноября.

- Как раз за пару часов до снегопада – на улицах максимальное количество техники, чтобы противогололёдные материалы могли сработать в непогоду и чтобы не создавать дополнительных заторов в часы пик, - пояснил Юрий Шалабаев.

Согласно сайту «Платформа Лобачевский», прямо сейчас на дорогах Нижнего Новгорода задействовано более 120 единиц техники. Первоначально обрабатываются самые опасные участки: крутые повороты, подъёмы, спуски, эстакады. После того, как трафик на дорогах спадёт и снегопад уменьшится, на уборку снега выйдут рабочие и дополнительная техника.