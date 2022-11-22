Нижегородский блогер получил 50 часов работ за разжигание ненависти в телеграм-канале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд назначил 50 часов обязательных работ нижегородскому блогеру и администратору одного из телеграм-каналов. Об этом сообщается на сайте суда Ленинского района.

Установлено, что нижегородец неоднократно размещал в телеграм-канале материалы, которые содержат негативную оценку человека или группы лиц по признакам национальности. Свою вину блогер отрицать не стал.

21 ноября районный суд признал нижегородца виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». За административное нарушение блогер получил 50 часов обязательных работ.

Постановление в законную силу пока не вступило.