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НовостиОбщество22 ноября 2022 12:36

Нижегородский блогер получил 50 часов работ за разжигание ненависти в телеграм-канале

Свою вину мужчина отрицать не стал
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородский блогер получил 50 часов работ за разжигание ненависти в телеграм-канале.

Нижегородский блогер получил 50 часов работ за разжигание ненависти в телеграм-канале.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд назначил 50 часов обязательных работ нижегородскому блогеру и администратору одного из телеграм-каналов. Об этом сообщается на сайте суда Ленинского района.

Установлено, что нижегородец неоднократно размещал в телеграм-канале материалы, которые содержат негативную оценку человека или группы лиц по признакам национальности. Свою вину блогер отрицать не стал.

21 ноября районный суд признал нижегородца виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». За административное нарушение блогер получил 50 часов обязательных работ.

Постановление в законную силу пока не вступило.