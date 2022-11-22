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НовостиОбщество22 ноября 2022 11:30

Сильная метель накроет Нижегородскую область вечером 22 ноября

Синоптики предупреждают об опасности гололеда
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Сильная метель накроет Нижегородскую область вечером 22 ноября.

Сильная метель накроет Нижегородскую область вечером 22 ноября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вслед за Московским регионом, где сегодня прошел ледяной дождь, непогода придет в Нижегородскую область. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-3 часа региона накроет сильная метель, которая будет переходить в снег с дождем. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Стихия придет, начиная с южных районов области. Метеорологи предупреждают о возможности образования гололеда. Такая неблагоприятная погода сохранится в течение предстоящей ночи и всего последующего дня.

В связи с образованием наледи возможны повреждения и обрывы линий электропередач, а также другие нештатные ситуации на объектах ресурсного обеспечения, поэтому «Нижновэнерго» уже перевело своих специалистов в режим повышенной готовности.