Сильная метель накроет Нижегородскую область вечером 22 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вслед за Московским регионом, где сегодня прошел ледяной дождь, непогода придет в Нижегородскую область. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-3 часа региона накроет сильная метель, которая будет переходить в снег с дождем. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Стихия придет, начиная с южных районов области. Метеорологи предупреждают о возможности образования гололеда. Такая неблагоприятная погода сохранится в течение предстоящей ночи и всего последующего дня.

В связи с образованием наледи возможны повреждения и обрывы линий электропередач, а также другие нештатные ситуации на объектах ресурсного обеспечения, поэтому «Нижновэнерго» уже перевело своих специалистов в режим повышенной готовности.