В связи с ожидаемыми ухудшениями погодных условий на территории области в филиале «Нижновэнерго» объявлен режим повышенной готовности

В связи с прогнозом ухудшения погодных условий на территории Нижегородской области (сильный снег, мокрый снег, дождь, гололедные явления) в филиале «Нижновэнерго» с 10:00 22.11.2022г. введен режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий полную готовность сил и средств к ликвидации возможных технологических нарушений.

В филиале работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Дежурным оперативным персоналом ведется мониторинг изменений погодных условий.

К оперативному реагированию готовы 78 бригад, 238 человек и 115 единиц техники.

Все бригады укомплектованы необходимым, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Также в распоряжении филиала находятся 253 передвижных РИСЭ суммарной мощностью 8,26 МВт, в том числе РИСЭ мощностью 30 кВт и выше – 65 ед. суммарной мощностью 7.04 МВт, которые могут быть использованы для организации электроснабжения социально значимых объектов региона.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220