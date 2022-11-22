5,5 тысячи нижегородцев расселят из аварийных домов в 2023 году. Фото: Владимир ВОРСОБИН

По плану проекта в 2023 году из аварийного жилья необходимо расселить 5,5 тысячи нижегородцев. Об этом сообщает в своем телеграм-канале заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Так, в следующем году необходимо расселить 98 тысяч квадратных метров аварийного жилья и 5,5 тысячи нижегородцев. Это 42% от общей расселяемой площади за 5 лет, так как завершить программу планировалось в 2025 году. Позже решили изменить сроки проекта до 2023 года, оставив прежний объем работы.

Программа по расселению реализуется с 2019 года, и следующий год станет завершающим для нее. Всего в рамках программы предусмотрено расселение 12,8 тысячи нижегородцев и 230 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Отмечается, что в 2022 году расселение проходит в 31 районе Нижегородской области. На это было выделено 6,5 млрд рублей, в том числе 208,3 млн рублей из областного бюджета.

Под конец этого года в пяти муниципальных образованиях Нижегородской области программа уже полностью завершилась, то есть были расселены все дома, признанные аварийными до 2017 года.