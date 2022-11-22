Первый поток учителей-физиков прошел повышение квалификации в Мининском университете

Удостоверения о повышении квалификации вручили 19 ноября 24 учителям физики из Нижнего Новгорода. Торжественное мероприятие состоялось в Мининском университете. Курсы дополнительного образования являются частью масштабного проекта Мининского “Новая физика”, который способствует привлечению студентов на естественно-научные направления подготовки и повысить качество их знаний.

Решение проблемы укомплектования школ учителями физики, математики, информатики, а также повышения их квалификации стоит на федеральном уровне, такое поручение президент России Владимир Путин дал Правительству РФ. Задача это комплексная, поэтому Мининский университет инициировал создание образовательного округа и получил предварительную поддержку от Министерства просвещения РФ, руководства ПФО и региона.

- Очень важная инициатива стартовала в Мининском университете - реализована первая сетевая программа повышения квалификации для учителей физики и астрономии. Роль педагога - ключевая, - отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова. - От того, как он работает с детьми, зависит усвоение ребятами информации, а также их любовь к предмету в целом. Сейчас большинство наших школ хорошо оснащены. Нам нужны профессионалы, которые могут использовать эти возможности для развития детей.

Мининский университет в рамках проекта привлекает ресурсы, возможности и сильный профессорско-преподавательский состав из классических и политехнических университетов.

- Необходима новая эффективная система: новые учителя, новое содержание, новая методика, новая образовательная среда, - поделился ректор Виктор Сдобняков. - Поэтому, помимо курсов повышения квалификации, мы совместно со специалистами Института прикладной физики РАН и физического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского перестроили программу обучения студентов физике в Мининском университете, обеспечили нашим студентам возможность работать в передовых вузовских лабораториях наших партнеров и взаимодействовать с научным сообществом.

В дальнейшем проект “Новая физика” предполагает создание системы для вовлечения детей с раннего возраста по линии родители-детский сад-вуз, а также погружение в физику с 4-5 лет, а не со средней школы, как это было ранее.

Напомним, программа по повышению квалификации учителей физики реализуется при грантовой поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.