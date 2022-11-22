Курящих в больницах нижегородцев будут выписывать за нарушение режима. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородских пациентов, которые нарушают режим и курят в больницах, будут выписывать. Об этом предупредил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

С наступлением зимы и приходом настоящих холодов в Нижегородскую область от многих нижегородцев поступают жалобы. Как оказалось, в некоторых медицинских организациях ощущается запах сигарет.

- В сотый раз обращаться к совести бессмысленно, - комментирует ситуацию Давид Мелик-Гусейнов.

По словам главы минздрава, нормы федерального закона касаются в первую очередь социальных учреждений, и все об этом знают. Но даже если кто-то не знает об этом, то нижегородцы всегда должны помнить о нормах этики и уважительном отношении к другим пациентам.

Реагирование на нарушение будет жестким, сообщает Давид Мелик-Гусейнов. Так, нарушителям грозит выписка, а главным врачам строгий выговор за нарушение порядка.