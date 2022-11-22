Нижегородская делегация доставила очередную партию гуманитарной помощи в приграничную зону СВО и ЛНР

На минувшей неделе состоялась очередная поездка нижегородской делегации с гуманитарным грузом в приграничную зону СВО и ЛНР, в рамках которой в Курской и Белгородской областях, а также в Луганске было проведено несколько встреч с мобилизованными военнослужащими, официальными лицами Правительства ЛНР, представителями социальной сферы и общественными активистами.

В состав делегации во главе с председателем городской Думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым вошли депутат городской Думы Татьяна Скоробогатова, депутаты Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Андрей Морозов, Кирилл Галкин и Олег Веселков, руководитель общественной организации ветеранов Росгвардии по Балахнинскому району, ветеран боевых действий Араик Аветисян, кавалер «Ордена Мужества» Алексей Трофимов, солист творческого коллектива «Солдаты Фортуны» Олег Соловьев и предприниматели Игорь Лядимов, Игорь Петухов и Алексей Веселков.

«С каждой поездкой к нам присоединяется все больше неравнодушных нижегородцев. В этот раз также помогали депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Юрий Балашов, депутаты Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Сергей Мартынов и Владимир Гунько, предприниматели Игорь Митряев, Сергей Груздев, Алексей Беляев, Руслан Гридчин, Виталий Андриянов и Артем Пегов, представители волонтерского движения «Вместе к Победе!» Милана Морозова и Василина Жукова. Мы вместе с депутатами городской Думы Нижнего Новгорода Владимиром Тарасовым, Сергеем Пляскиным, Михаилом Ивановым, Марком Фельдманом, Ольгой Балакиной, Владимиром Аношкиным, Николаем Чернышовым, Валерием Скакодубом, Павлом Пашининым, Юлией Мантуровой, Русланом Станчевым и сотрудниками аппарата собрали 1 млн.130 тысяч рублей. Выражаю огромную благодарность всем, кто принимал участие в сборе и доставке очередного гуманитарного груза для мобилизованных военнослужащих и социальных учреждений ЛНР», - сказал Олег Лавричев.

Первой в ходе визита делегации была встреча с мобилизованными нижегородцами в Курской области, которые получили гуманитарную помощь, собранную при участии Координационного штаба регионального правительства, работающего на базе Дома народного единства. Груз включал генератор, запас герметика, электрокабель, а также различные инструменты: пилы, топоры, напильники, ножовки по металлу, болгарки, бензопилы и все необходимое для их обслуживания: масло, диски по металлу и по дереву, цепи, свечи. От губернатора Нижегородской области Глеба Никитина военнослужащим было передано несколько десятков комплектов снаряжения, в каждом из которых - утепленный спальный мешок, налокотники и наколенники, очки, плащи, сапоги и кровоостанавливающие турникеты.

Также во время поездки военное снаряжение, запасы продовольствия, медикаменты, письма и детские рисунки были вручены военнослужащим ОМОН Росгвардии, 96-й отдельной сормовской разведбригады и Мининского танкового батальона.

Часть запланированных в рамках командировки встреч была посвящена взаимодействию с Правительством ЛНР в области социальной защиты и поддержки населения, а также помощи социальным учреждениям региона. Нижегородская делегация посетила луганский стадион «Авангард», на базе которого работает несколько СДЮШОР по разным видам спорта и спортклуб-школу по фехтованию «Виват». Юным спортсменам передали партию баскетбольных мячей от нижегородского клуба «Пари-НН».

«С заместителем Председателя Правительства ЛНР Анной Тодоровой и министром культуры, спорта и молодежи Дмитрием Сидоровым договорились об организации новых сборов луганских спортсменов в нашей кстовской школе самбо, где ребята будут и размещаться, и тренироваться. Есть предложение от туристической компании «ГАММА» организовать размещение и проведение спортивных тренировок в балахнинском загородном отеле «Волга». Кроме того, властями ЛНР совместно с Федерацией фехтования России решается вопрос о вхождении Луганской федерации в ФФР. Это даст возможность местным спортсменам не только участвовать во всероссийских турнирах, посвященных тем или иным именам и событиям, но и в квалификационных чемпионатах и первенствах страны. Более того, спортсмены, тренеры и судьи также смогут получать действующие в России квалификации и звания. Уже в декабре луганчане примут участие в Кубке России, который состоится в Смоленске. Вот так, постепенно решим все организационные вопросы, и Луганск в скором времени встанет в один ряд с российскими городами, в которых воспитываются выдающиеся спортсмены и проводятся соревнования самого высокого уровня», - отметил Олег Лавричев.

Как стало известно по итогам встречи с руководством ЛНР, под эгидой городской Думы Нижнего Новгорода и Правительства ЛНР запланировано проведение единого патриотического конкурса, 100 победителей которого получат путевки на речной круиз от Нижнего Новгорода до Москвы. Также рассматривается вопрос организации гастролей луганских театров в Нижегородской области.

Программа визита также включала встречу с настоятелем Храма в честь великомученика и целителя Пантелеймона, отцом Алексием, которому был вручен ноутбук для нужд прихода, а также посещение музея мотоклуба «Ночные волки».

По словам Олега Лавричева и Татьяны Скоробогатовой, в Луганске они увидели яркий пример единства, взаимовыручки и взаимной поддержки церкви и представителей патриотического общественного движения.

«Мотоклуб оказывает помощь храму. На его пожертвования построена часовня. Все члены мотоклуба воюют на передовой, а военная техника, которую мы увидели в его музее под открытым небом, использовалась в ходе СВО и привезена в качестве экспонатов. Музей мотоклуба нас очень впечатлил! Здесь собрана уникальная коллекция ретро автомобилей, боевой техники и вооружения времен Великой Отечественной войны», - рассказали нижегородцы.

Последней точкой маршрута делегации стала первая городская больница Луганска. Госпиталю передали инвалидные коляски, медикаменты и перевязочные средства.

В субботу, 19 ноября, в луганском Доме культуры состоялся концерт патриотической песни с участием Алексея Трофимова и Олега Соловьева.

Справка.

Председатель городской Думы Олег Лавричев совместно с городскими и региональными депутатами, промышленниками и предпринимателями, лидерами ветеранских и молодежных общественных организаций Нижегородской области участвует в гуманитарной миссии на территории ЛДНР и в приграничных зонах СВО в целях системной и адресной помощи военнослужащим, населению Донбасса, содействия местным властям в восстановлении социальной инфраструктуры. В текущем году состоялось 7 поездок нижегородской делегации. Суммарно отправлено около 150 тонн гуманитарных грузов. В их составе были продукты питания, включая воду и куличи к Пасхе, предметы первой необходимости, средства гигиены, стройматериалы. В больницы Харцызска и Стаханова были переданы медицинские препараты, дефибрилляторы-мониторы и кислородный концентратор для ИВЛ. Харцызский Дворец культуры им. Ленина получил музыкальную звуковую аппаратуру от Фонда «Благодарите». В осенних поездках также отправлялись обмундирование и экипировка, теплые одеяла, дизельные теплопушки, бензогенераторы, сварочный аппарат, рации, инструменты и многое другое.

Фото: gordumannov.ru