Мемориальную доску Николаю Жаркову планируют установить в Нижнем Новгороде

Мемориальную доску бывшему генеральному директору завода «Красное Сормово» Николаю Жаркову предлагается установить на фасаде дома №2 по улице Ефремова, в котором он проживал. Соответствующая инициатива первичной профсоюзной организации и администрации завода была единогласно поддержана на заседании Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, которое прошло 21 ноября 2022 года под председательством спикера городской Думы Олега Лавричева.

Ранее городская Дума одобрила инициативу о присвоении имени выдающегося судостроителя скверу в Сормовском районе вдоль улицы Павла Мочалова. Данная общественная территория граничит с домом №2 по улице Ефремова, на котором планируется установить мемориальную доску.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, сопредседатель Комитета по увековечению памяти Олег Лавричев отметил, что Николай Сергеевич Жарков внес огромный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны и развитие отечественного судостроения.

«Николай Сергеевич посвятил заводу шесть десятилетий своей трудовой деятельности. Он прошел все ступени профессионального роста от строителя кораблей до генерального директора завода. В июне этого года Комитет уже рассматривал ходатайство депутатов регионального Законодательного Собрания Юрия Исааковича Лебедева и Михаила Николаевича Першина о присвоении скверу в Сормовском районе имени Николая Жаркова. На данный момент эта инициатива исполнена. Однако работа по увековечению памяти выдающегося судостроителя продолжается, теперь предлагается установить мемориальную доску на доме, где жил Николай Сергеевич», – пояснил Олег Лавричев.

«Безусловно поддерживаю данную идею. Николай Сергеевич очень известная личность, промышленник, организатор производства, много сделавший для развития судостроения не только в Нижегородской области, но и во всей России! Сомнений в том, что память о нем должна быть увековечена, ни у кого из нас нет», – подчеркнул член Комитета Геннадий Суворов.

Кроме того, члены Комитета рекомендовали депутатам городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 23 ноября 2022 года поддержать предложение об увековечении памяти прокурора Горьковской области, первого заместителя прокурора РСФСР, заслуженного юриста РСФСР, почетного работника прокуратуры Михаила Александровича Сергеева.

Напомним, с инициативой об увековечении выступила прокуратура Нижегородской области и Совет ветеранов общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Нижегородской области. Мемориальную доску предлагается установить на фасаде дома по адресу: улица Максима Горького, дом № 149а, в котором проживал Михаил Александрович.

Как было отмечено на заседании, Михаил Александрович Сергеев являлся участником Великой Отечественной войны, имеет многочисленные боевые награды. Он участвовал в боевых действиях на территории восточной Пруссии, Украинском, Воронежском и Белорусском фронтах. В 1948 году окончил Горьковскую юридическую школу и приступил к работе в прокуратуре Горьковской области. С 1963 по 1967 год он занимал должность прокурора Горьковской области, а с 1976 по 1987 год – первого заместителя прокурора РСФСР.

Справка:

Николай Сергеевич Жарков – Почетный гражданин города Нижнего Новгорода, Почетный гражданин Нижегородской области, Герой Труда Российской Федерации, кандидат технических наук. Трудовую деятельность начал после окончания университета на заводе «Красное Сормово». В 1984 году занял пост генерального директора завода «Красное Сормово». С 2018 года находился в должности советника генерального директора. Под его руководством было построено около 400 судов различных типов и назначений, в том числе 65 подводных лодок, из них 24 лодки с атомными энергетическими установками, созданы уникальные производства по изготовлению корпусных конструкций из титановых сплавов, торпедных аппаратов и подъемно-мачтовых устройств, автономных спасательных снарядов «Приз» и «Бестер».

Михаил Александрович Сергеев – заслуженный юрист РСФСР, Почетный работник прокуратуры, за боевые и фронтовые заслуги награжден орденами Отечественной войны II степени. В декабре 1941 года был призван в Красную Армию. Воевал на Карельском фронте. В 1948 году окончил Горьковскую юридическую школу и приступил к работе в прокуратуре Горьковской области помощником прокуроров Кулебакского, Бутурлинского района, прокурором Курмышского района. В 1953 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. В 1953 – 1957 годах трудился на ответственных должностях в Горьковском обкоме КПСС, в 1957 – 1963 годах проходил службу в органах госбезопасности. С февраля 1963 года работал прокурором Горьковской области. В сентябре 1976 года назначен первым заместителем прокурора РСФСР – членом коллегии прокуратуры республики. Вышел на пенсию в 1987 году в классном чине государственного советника юстиции 2 класса.

Фото: gordumannov.ru