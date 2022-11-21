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НовостиОбщество21 ноября 2022 17:19

В нижегородских школах могут ввести пропускной режим

Рекомендации уже направлены в школы
Полина ШИБАЛКИНА
В нижегородских школах могут ввести пропускной режим.

В нижегородских школах могут ввести пропускной режим.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проход по пропускам могут ввести в школах Нижегородской области. Это связано с усилением охранным мер, сообщает издание NewsRoom24 с ссылкой на региональное министерство образование.

В каждой школе должно появиться положение, которое будет регулировать проход на территорию школы учеников, сотрудников учреждения, родителей и проезд транспорта. Конечно, в школе будет ответственный сотрудник, в чьи обязанности будет входить контроль пропускного режима.

Так, в сентябре и октябре этого года нижегородские образовательные учреждения получили письма от минобразования с рекомендациями по обеспечению безопасности. Среди рекомендаций был и пропускной режим.

Ознакомиться с положением конкретного учреждения можно будет на сайте образовательной организации или в администрации.