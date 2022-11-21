Победительница проекта «Умное кино» сняла докфильм о путешествии по Транссибу. ФОТО: Российское общество "Знание".

Победительница просветительского проекта «Умное кино» Российского общества «Знание» Анна Афанасьева сняла документальную картину о шестидневном путешествии по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток. Напомним, магистраль проходит и по территории Нижегородской области.

- Мой фильм – это философское осмысление нашей идентичности и уникальности в общемировом контексте. Поезд Москва - Владивосток идет 6 дней. 9288 километров. 146 часов 22 минуты в пути. 146 станций. Восемь раз за время поездки меняются часовые пояса. Поезд пересекает две части света – Европу и Азию, 80 населенных пунктов, 16 больших рек. И это все в рамках одной страны. Мы с командой отправились в путешествие по Транссибу, чтобы показать весь этот фантастический масштаб, - рассказывает Анна Афанасьева.

Данный фильм-путешествие рассказывает о стране и людях, о жизни каждого из регионов, по которым проходит магистраль. В фильме затрагивается жизнь простых людей, особенности и сила расположенных по пути мест. Сейчас фильм «Транссиб. Едем дальше» находится на финальном этапе производства: идет монтаж.