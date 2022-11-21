Ремонт кровли завершился в Балахнинском музее-усадьбе Худякова. Фото: министерство культуры Нижегородской области

В Балахнинском музейно-историческом комплексе «Усадьба Худякова» завершились ремонтные работы, которые проводились в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

За эти месяцы была проделана колоссальная работа. Практически все ремонтные работы проходили на главном здании усадьбы. Полностью заменили кровлю, стропильную систему, укрепили чердачные перекрытия и восстановили водосточную систему.

Также в историческом комплексе установили парапеты, балюстраду с вазонами и дымники, которые были изготовлены по индивидуальному заказу. Кроме того, провели капитальный ремонт крыш и укрепление чердачных перекрытий.

На ремонт комплекса было направлено более 10,4 млн рублей из федерального бюджета, около 3,5 млн рублей из областного и почти 900 тысяч рублей из местного бюджета.

- Двухэтажный дом с хозяйственными постройками на берегу Волги купец-судостроитель Александр Худяков построил в конце XIX века. Здание усадьбы является объектом культурного наследия регионального значения, а с 2001 года в нём располагается музей, посетители которого могут получить представление о быте купцов и богатых горожан, живших во второй половине XIX века. Ежегодно его посещают около 10 000 человек. В этом году благодаря нацпроекту «Культура» в усадебном комплексе полностью обновлена кровля, - рассказал заместитель министра культуры Нижегородской области Андрей Попов.

Напомним, всего лишь год назад Усадьба Худякова была закрыта для посещения из-за ее аварийного состояния. И в июле 2022 года стартовал капитальный ремонт музейно-исторического комплекса.