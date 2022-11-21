14 человек эвакуировали при пожаре из квартиры на Казанском шоссе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар произошел сегодня днем на Казанском шоссе – там загорелась одна из квартир в многоквартирном доме. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 16:30 21 ноября, - рассказали спасатели. – Там загорелась квартира в доме № 31 на Казанском шоссе. Пожару был присвоен первый уровень сложности. На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. Полностью потушить пожар удалось в 17:10. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

При тушении пожара из здания были спасены девять человек, в том числе двое детей. Также были эвакуированы еще 14 человек, среди которых трое детей. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы 36 человек и 9 единиц техники.